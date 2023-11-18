Denizli'de ev almak isteyenleri dolandırdığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Denizli'de ev almak isteyen kişileri dolandırdığı iddia edilen şüpheli, cezaevine gönderildi.
Denizli'de ev almak isteyen kişileri dolandırdığı iddia edilen şüpheli, cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli B.O'nun, sözleşme karşılığı 12 kişiye satışını yaptığı daireleri, başka şahıslara sattığı ve bu yöntemle 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiğini belirledi.
Yakalanan şüpheli, emniyetteki işleminin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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