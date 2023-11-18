Denizli'de şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu

Denizli kent merkezinde şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde bir ağacın park halindeki iki aracın üzerine devrilmesi sonucu araçlarda hasar oluştu.

Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki bir apartmanın çatısından kopan parçaların yola düşmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Sağanakla cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri de sürücüleri olumsuz etkiledi.

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