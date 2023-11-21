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        Denizli'de barda çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir barda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 12:54 Güncelleme: 21.11.2023 - 12:54
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        Denizli'de barda çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir barda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Asmalıevler Mahallesi'ndeki bir barda Fuat Yıldırım (26) ile E.U. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.U, bıçakla Yıldırım'ı yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan E.U. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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