Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası Denizli'de sürüyor Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Yıldızlar ve Gençler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası, Denizli'de devam ediyor.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Yıldızlar ve Gençler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası, Denizli'de devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 6 Aralık'ta Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan şampiyonaya 39 ilden 1800 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın üçüncü gününde, açılış seremonisi gerçekleştirildi. Seremoninin ardından ekipler, çeşitli yörelerden gösteriler sundu.

10 Aralık'ta sona erecek gösterilerin tamamlanmasının ardından dereceye giren ekipler, hakemlerce belirlenecek.