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        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Muhaymin Mustafa'yı transfer etti

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Muhaymin Mustafa'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 17:38 Güncelleme: 06.12.2023 - 17:38
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        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Muhaymin Mustafa'yı transfer etti
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Muhaymin Mustafa'yı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray Ekmas forması giyen 24 yaşındaki oyuncuyla kiralık olarak sözleşme imzalandı.

        Sudanlı bir ailenin çocuğu olarak KKTC'de dünyaya gelen Muhaymin Mustafa, Türkiye kariyerinde Pertevniyal, Anadolu Efes, İstanbulspor, TOFAŞ ve son olarak Galatasaray Ekmas formasını giydi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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