Vali Ömer Faruk Coşkun'dan veda mesajı
Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Denizli Valiliğinden "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilen Ömer Faruk Coşkun, veda mesajı yayımladı.
Coşkun, mesajında tarihi derinliği, kültürel zenginliği, güçlü sanayisi ve turizm potansiyeli olan Denizli'de görev yapmanın kendisi için her zaman büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.
Görevi boyunca "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturu ve devletin insan için var olduğu bilinciyle hareket ederek çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Coşkun, "Her bir hemşehrimizin derdiyle dertlenmeyi, sevincini paylaşmayı asli bir görev bildik. Şehrimizin kalkınması adına yürüttüğümüz tüm çalışmalarda, insan odaklı hizmet anlayışını ve vatandaşlarımızla gönül bağımızı her şeyin üzerinde tuttuk." ifadesini kullandı.
