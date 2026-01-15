Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Vali Ömer Faruk Coşkun'dan veda mesajı

        Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Denizli Valiliğinden "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilen Ömer Faruk Coşkun, veda mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 12:48 Güncelleme: 15.01.2026 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Ömer Faruk Coşkun'dan veda mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Denizli Valiliğinden "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilen Ömer Faruk Coşkun, veda mesajı yayımladı.

        Coşkun, mesajında ​tarihi derinliği, kültürel zenginliği, güçlü sanayisi ve turizm potansiyeli olan Denizli'de görev yapmanın kendisi için her zaman büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

        Görevi boyunca "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturu ve devletin insan için var olduğu bilinciyle hareket ederek çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Coşkun, "Her bir hemşehrimizin derdiyle dertlenmeyi, sevincini paylaşmayı asli bir görev bildik. Şehrimizin kalkınması adına yürüttüğümüz tüm çalışmalarda, insan odaklı hizmet anlayışını ve vatandaşlarımızla gönül bağımızı her şeyin üzerinde tuttuk." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Bodrum, Travel + Leısure 2026 listesinde!
        Bodrum, Travel + Leısure 2026 listesinde!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!

        Benzer Haberler

        Süratli otomobil önce ağaca sonra duvara çarptı
        Süratli otomobil önce ağaca sonra duvara çarptı
        Denizli'de bir evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Denizli'de bir evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Denizli İdmanyurdu Ferhat Canlı'yı transfer etti
        Denizli İdmanyurdu Ferhat Canlı'yı transfer etti
        Merkezefendi'nin rakibi Bursaspor
        Merkezefendi'nin rakibi Bursaspor
        Kapalı otoparkta duran otomobile alevler sarsı
        Kapalı otoparkta duran otomobile alevler sarsı
        Başkan Doğan, "Miraç Kandili, kırgınlıkları geride bırakmaya ve dayanışmayı...
        Başkan Doğan, "Miraç Kandili, kırgınlıkları geride bırakmaya ve dayanışmayı...