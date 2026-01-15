Denizli'de bir evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir evde çıkan yangında 80 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.



Baharlar Mahallesi'nde Gülsüm Gökçeoğlu'nun yaşadığı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.





İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Evde yapılan incelemede Gökçeoğlu'nun cansız bedeni bulundu.



Gökçeoğlu'nun cenazesi, ilk incelemenin ardından morga kaldırıldı.

