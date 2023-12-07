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        Otomobilin bagajında tehlikeli yolculuğa ceza

        DENİZLİ'de,2 kişinin otomobilin bagajında bacaklarını sarkıttığı yolculuğun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Polis, bagajda yolculuk yapan 2 kişi ve aracın sürücü ile arkadan gelip o anları cep telefonlarıyla görüntülediği belirlenen 2 sürücüye 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Araç dışında yolcu taşımak' suçlarından, toplam 4 bin 583 lira ceza kesti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 17:58 Güncelleme: 07.12.2023 - 18:00
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        Otomobilin bagajında tehlikeli yolculuğa ceza
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        DENİZLİ'de,2 kişinin otomobilin bagajında bacaklarını sarkıttığı yolculuğun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Polis, bagajda yolculuk yapan 2 kişi ve aracın sürücü ile arkadan gelip o anları cep telefonlarıyla görüntülediği belirlenen 2 sürücüye 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Araç dışında yolcu taşımak' suçlarından, toplam 4 bin 583 lira ceza kesti.

        Pamukkale ilçesi Ulus Caddesi'nde, 4 Aralık'ta seyir halindeki otomobilin bagajında oturup bacaklarını sarkıtan 2 yolcu, arkadan gelen 2 otomobilin sürücüleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yolculuğun paylaşılan görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntülerden yola çıkan Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu otomobillerin sürücülerinin ve bagajda yolculuk yapan 2 kişinin tespiti için çalışma başlattı. Polis, MOBESE kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden 2 kişinin bagajda yolculuk yaptığı otomobilin yanı sıra onları arkalarından kamera kaydı alarak takip eden 2 ayrı otomobilin plakaları da tespit edildi. Bagajda yolculuk yapan 2 kişiyle görüntülerdeki 3 otomobilin sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Araç dışında yolcu taşıma' suçlarından toplam 4 bin 583 lira ceza kesildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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