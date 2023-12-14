Denizli'de Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Forumu düzenlenecek

Pamukkale Üniversitesi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 11-13 Ocak'ta Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Forumu gerçekleştirilecek.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hastanesi'nde düzenlenen basın toplantısında, Pamukkale'nin termal turizm açısından bir cazibe merkezi olmasını amaçladıklarını belirtti.

Karahayıt'ta tarihten gelen bir güzelliğe sahip olduklarını ifade eden Zolan, "Biz Pamukkale'nin çok eski tarihlerde olduğu gibi yine termal turizm anlamında bir cazibe merkezi olmasını istiyoruz. Tarihi tekerrür ettirelim ve burası Anadolu'nun ve dünyanın dört bir tarafından tedavi olmak isteyenlerin tercih ettiği yer olsun. Çalışmalarımız bugüne kadar bu yönde oldu ve Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile taçlandı. Bu tesisimiz gerçekten uzun uğraşlarla ve detaylı çalışmalarla inşa edildi." dedi.

Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Forumu'nun, Karahayıt'ın dünyaya duyurulması açısından da önemli olduğuna dikkat çeken Zolan, şöyle devam etti:

"Bu bina tek başına bir anlam ifade etmez. PAÜ'nün alanında uzman olan hocaları, çalışanları, üst seviyedeki teknik cihazları ve Karahayıt'ın termal sularıyla ihtiyaç duyan insanlarımız rehabilite edilecek. Tesisimizin gösterilmesi ve dünyaya duyurulması, dünyadaki gelişmeler ve kendi bilgilerimizi paylaşmak için bu forum düzenlenecek. 3 gün boyunca bu işin uzmanlarıyla Denizlimiz'de termal sağlık alanında çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu forum Denizli'ye bilgi, tanıtım ve şifa arayan hastalar için bir davet anlamı taşıyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon anlamında bir desteğe ihtiyacınız varsa Denizli sizi bekliyor. Burada şifa dağıtan sularımızla, işi bilen hocalarımızla ve fiziki imkanlarımızla tedavileri gerçekleştirebiliyoruz. Bu forumla birlikte kentimizde termal tedavilerin daha bilimsel olarak yapılmasını sağlayacağız."

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan da, "Termal turizm alanında önde gelen bilimsel kişileri burada ağırlayacağız. Almanya'dan, İngiltere'den, Hırvatistan'dan, Hollanda'da, İspanya'dan ve Çin'den gelecek uzmanlarımızın bilgilerinden yararlanacağız. Çalışmamızda termal turizmi bilimsel ve pazarlama olarak ele alacağız, aynı zamanda Karahayıt'ın tanıtımını yapacağız." diye konuştu.