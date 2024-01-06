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        Denizli Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 1018 hayvanı sahiplendirdi

        Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, geçen yıl 1018 sahipsiz hayvana sıcak yuva buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:53 Güncelleme: 06.01.2024 - 17:53
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        Denizli Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 1018 hayvanı sahiplendirdi
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        Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, geçen yıl 1018 sahipsiz hayvana sıcak yuva buldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim 2018'de açılan Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nda bakım ve tedavisi yapılan hayvan sayısı 54 bin 820'ye ulaştı.

        Geçen yıl 1018 sahipsiz hayvanı sahiplendiren tesis, hizmete girdiği günden itibaren ise 6 bin 183 can dostuna sıcak bir yuva buldu.

        Vahşi hayvanları da tedavi eden tesis, yaralı halde getirilen kartal, atmaca, tilki, sincap ve leylek gibi 87 yabani hayvanı da sağlığına kavuşturarak doğal yaşamına döndürdü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tesiste can dostlar için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Bu dünya sadece biz insanlara ait değil. Birlikte yaşadığımız diğer canların da hayatlarını kolaylaştırmamız gerekiyor. Bu aşamada, misafir ettiğimiz can dostlarımızın kalıcı bir sıcak yuvaya sahip olmasını çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

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