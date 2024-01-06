Merkezefendi başaramadı
Basketbol Süper Ligi'nde son 5 maçta 3 galibiyetle umutlanan Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne 86-79 mağlup olarak ilk yarıyı düşme hattında tamamladı. Ligde 15 maçta 4 galibiyet alan Denizli temsilcisinin bu yenilgiyle devreyi düşme potasının dışında bitirme ihtimali kalmadı.
Basketbol Süper Ligi'nde son 5 maçta 3 galibiyetle umutlanan Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne 86-79 mağlup olarak ilk yarıyı düşme hattında tamamladı. Ligde 15 maçta 4 galibiyet alan Denizli temsilcisinin bu yenilgiyle devreyi düşme potasının dışında bitirme ihtimali kalmadı.
Merkezefendi'de ilk maçına çıkan yeni transfer şutör guard Roko Badzim, 4'te 0 üçlük isabetiyle 8 sayıyla oynadı. Başantrenör Zafer Aktaş, "Hücum ve savunmada başarılı olduk. Oyunumuzu geliştirmeye bu hafta da devam ettik. Fakat son 2 dakikada hücumda yaptığımız 2 kötü tercih mağlubiyete neden oldu. Bu maçtan ders çıkarıp haftaya Galatasaray sınavına hazırlanacağız" açıklamasını yaptı.
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