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        Merkezefendi başaramadı

        Basketbol Süper Ligi'nde son 5 maçta 3 galibiyetle umutlanan Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne 86-79 mağlup olarak ilk yarıyı düşme hattında tamamladı. Ligde 15 maçta 4 galibiyet alan Denizli temsilcisinin bu yenilgiyle devreyi düşme potasının dışında bitirme ihtimali kalmadı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 10:51 Güncelleme: 06.01.2024 - 10:51
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        Merkezefendi başaramadı
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        Basketbol Süper Ligi'nde son 5 maçta 3 galibiyetle umutlanan Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne 86-79 mağlup olarak ilk yarıyı düşme hattında tamamladı. Ligde 15 maçta 4 galibiyet alan Denizli temsilcisinin bu yenilgiyle devreyi düşme potasının dışında bitirme ihtimali kalmadı. 

        Merkezefendi'de ilk maçına çıkan yeni transfer şutör guard Roko Badzim, 4'te 0 üçlük isabetiyle 8 sayıyla oynadı. Başantrenör Zafer Aktaş, "Hücum ve savunmada başarılı olduk. Oyunumuzu geliştirmeye bu hafta da devam ettik. Fakat son 2 dakikada hücumda yaptığımız 2 kötü tercih mağlubiyete neden oldu. Bu maçtan ders çıkarıp haftaya Galatasaray sınavına hazırlanacağız" açıklamasını yaptı.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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