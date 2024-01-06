Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Denizli merkezli dolandırıcılık ve sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'unun tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli, Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 8'i Denizli'de, 3'ü Bursa'da, 1'i de İstanbul'da olmak üzere 12 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 8 mermi, 3 şarjör, 23 milyon lira değerinde 42 çek, yaklaşık 10 milyon lira tutarında tekstil malzemesi, çeşitli şirketlere ait 18 kaşe, 15 dijital materyal ele geçirildi.

İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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