Buldan'da kaçak kazı yapan 2 kişi suç üstü yakalandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Yenicekent Mahallesi Kanalyolu mevkisinde kaçak kazı yapan M.P ve A.M, Buldan İlçe Jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

Üzerlerinde dedektör, sikkeler ve antik döneme ait madeni paraların bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

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