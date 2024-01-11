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        Buldan'da kaçak kazı yapan 2 kişi suç üstü yakalandı

        Denizli'nin Buldan ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 14:06 Güncelleme: 11.01.2024 - 14:06
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        Buldan'da kaçak kazı yapan 2 kişi suç üstü yakalandı
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

        Yenicekent Mahallesi Kanalyolu mevkisinde kaçak kazı yapan M.P ve A.M, Buldan İlçe Jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

        Üzerlerinde dedektör, sikkeler ve antik döneme ait madeni paraların bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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