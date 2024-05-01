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        Kale'de 55 yaş üstü vatandaşlar için tekne turu düzenlendi

        Kale Belediyesi, 55 yaş üstü vatandaşlara yönelik tekne turu düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 09:09 Güncelleme: 01.05.2024 - 09:09
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        Kale'de 55 yaş üstü vatandaşlar için tekne turu düzenlendi
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        Kale Belediyesi, 55 yaş üstü vatandaşlara yönelik tekne turu düzenledi.

        Belediye araçlarıyla İnceğiz Kanyonuna getirilen vatandaşlar, burada bindirildikleri tekneyle kanyonu gezdi.

        Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, etkinliği vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatmak amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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