Kale'de 55 yaş üstü vatandaşlar için tekne turu düzenlendi
Kale Belediyesi, 55 yaş üstü vatandaşlara yönelik tekne turu düzenledi.
Kale Belediyesi, 55 yaş üstü vatandaşlara yönelik tekne turu düzenledi.
Belediye araçlarıyla İnceğiz Kanyonuna getirilen vatandaşlar, burada bindirildikleri tekneyle kanyonu gezdi.
Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, etkinliği vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatmak amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.
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