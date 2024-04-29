Piknik alanında uyuşturucu satan 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı
DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, piknik alanında uyuşturucu satan 1'i kadın 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi tarafından yapılan takiple yakalandı.
DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, piknik alanında uyuşturucu satan 1'i kadın 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi tarafından yapılan takiple yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde narkotik köpekleriyle yapılan aramada 103 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Honaz ilçesindeki Göz Mesire Alanı'nda uyuşturucu madde satıldığını tespit eden İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hareket geçti. Şüphelilerin Mehmet A. (54) ile Emine H. (26) olduğu belirlenip, teknik ve fiziki takip başlatıldı. Takibin ardından şüphelilere yönelik dün operasyon düzenlendi. İki şüpheli, jandarmaları karşılarında görünce kaçmaya başladı. Jandarma, peşlerine düştüğü şüpheliler Mehmet A. ile Emine H.'yi kısa sürede yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin kaldığı apart dairede jandarmanın narkotik köpekleri 'Tütsü' ve 'Tümsek' ile birlikte yaptığı aramada, 103 gram metamfetamin ele geçirildi. 74 ayrı suçtan kaydı bulunan ve kısa süre önce cezaevinden tahliye olan Mehmet A. ile 7 suçtan kaydı bulunan Emine H. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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