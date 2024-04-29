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        Piknik alanında uyuşturucu satan 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı

        DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, piknik alanında uyuşturucu satan 1'i kadın 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi tarafından yapılan takiple yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 19:49 Güncelleme: 29.04.2024 - 19:55
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        Piknik alanında uyuşturucu satan 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı
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        DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, piknik alanında uyuşturucu satan 1'i kadın 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi tarafından yapılan takiple yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde narkotik köpekleriyle yapılan aramada 103 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. 

        Honaz ilçesindeki Göz Mesire Alanı'nda uyuşturucu madde satıldığını tespit eden İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hareket geçti. Şüphelilerin Mehmet A. (54) ile Emine H. (26) olduğu belirlenip, teknik ve fiziki takip başlatıldı. Takibin ardından şüphelilere yönelik dün operasyon düzenlendi. İki şüpheli, jandarmaları karşılarında görünce kaçmaya başladı. Jandarma, peşlerine düştüğü şüpheliler Mehmet A. ile Emine H.'yi kısa sürede yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin kaldığı apart dairede jandarmanın narkotik köpekleri 'Tütsü' ve 'Tümsek' ile birlikte yaptığı aramada, 103 gram metamfetamin ele geçirildi. 74 ayrı suçtan kaydı bulunan ve kısa süre önce cezaevinden tahliye olan Mehmet A. ile 7 suçtan kaydı bulunan Emine H. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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