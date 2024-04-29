Denizli'de jeotermal kuyuda sondaj kazısı sırasında patlama meydana geldi

AFAD ekipleri ise sıcak suyla çevreye yayılan koku ve gaza ilişkin ölçümler yaptı. Ölçümler sonucu insan sağlığına zararlı bir gaz yayılımının bulunmadığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Mahallesi Yeni Babadağ Yolu Caddesi'nde jeotermal tesis kurulması için sondaj kazısı yapıldı.

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