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        Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında öldü

        DENİZLİ'ninPamukkale ilçesinde elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında, dumandan zehirlenen ev sahibi Hüseyin Çulhaoğlu (74), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 16:51 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:55
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        Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında öldü
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        DENİZLİ'ninPamukkale ilçesinde elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında, dumandan zehirlenen ev sahibi Hüseyin Çulhaoğlu (74), hayatını kaybetti.

        Yunusemre Mahallesi 6025 Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında Hüseyin Çulhaoğlu'na ait dairede, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yangın büyümeden söndürülürken, yalnız yaşadığı öğrenilen Çulhaoğlu yatağında ölü bulundu. Cenaze otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İncelemede, Çulhaoğlu'nun rutubeti gidermek için çalıştırdığı elektrikli ısıtıcının önündeki yastığın tutuşması ile yangının çıktığı belirlendi. Çulhaoğlu'nun da dumandan zehirlenerek öldüğü bildirildi. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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