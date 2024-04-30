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        Denizli'de içinde para ve altın bileklik olan buluntu çanta sahibine teslim edildi

        Denizli'nin Tavas ilçesinde, içinde para ile altın bileklik olan buluntu çanta, sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 14:33 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:33
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        Denizli'de içinde para ve altın bileklik olan buluntu çanta sahibine teslim edildi
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        Denizli'nin Tavas ilçesinde, içinde para ile altın bileklik olan buluntu çanta, sahibine teslim edildi.

        Yakal Mahallesi'nde yürüyen esnaf Mustafa Tülü (33), yolda içinde para, döviz, altın bileklik ve bir kimlik olan çanta buldu.

        Tülü, çantayı Tavas İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

        Ekipler, içinde 4 bin 600 dolar, 300 avro, 3000 bin lira ve altın bileklik ile bir kimlik olan çantayı, tespit ettikleri sahibi M.S'ye teslim etti.

        M.S, çantasını bulan Tülü ve polis ekiplerine teşekkür etti.

        Tavas Kaymakamı Tarık Yerlikaya da makamında Tülü'ye duyarlı davranışından dolayı teşekkür plaketi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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