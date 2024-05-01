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        Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

        Denizli merkezli üç ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 12:51 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:51
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        Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
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        Denizli merkezli üç ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık şüphelilerinin yakalanması için çalışma yapıldı.

        Sosyal medya ve internet sitelerine kiralık ev ve elektrikli motosiklet/ATV ilanları veren şüphelilerin, müşterilerin banka hesaplarına para yatırmasından sonra telefon ve sosyal medya hesaplarını kapattığı, bu şekilde haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

        Denizli, Muğla ve Burdur'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 10'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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