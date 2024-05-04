Buldan'da dolu yağışı etkili oldu

Fındık büyüklüğünde yağan dolunun ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de etkili olduğu ve ekili arazilerde zarara neden olduğu belirtildi.

Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık yarım saat süren dolunun etkisiyle ilçedeki cadde ve sokaklar beyaza büründü.

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