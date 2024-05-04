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        Buldan'da dolu yağışı etkili oldu

        Denizli'nin Buldan ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 18:44 Güncelleme: 04.05.2024 - 18:44
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        Buldan'da dolu yağışı etkili oldu
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

        Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık yarım saat süren dolunun etkisiyle ilçedeki cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Fındık büyüklüğünde yağan dolunun ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de etkili olduğu ve ekili arazilerde zarara neden olduğu belirtildi.

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