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        Denizli'de 10 gündür kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

        Denizli'nin Çivril ilçesinde, 10 gündür haber alınamayan 79 yaşındaki Alzheimer hastası ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 19:18 Güncelleme: 07.10.2024 - 19:18
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        Denizli'de 10 gündür kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde, 10 gündür haber alınamayan 79 yaşındaki Alzheimer hastası ölü bulundu.

        Akdağ Mahallesi'nde yalnız yaşayan Himmet Koçyiğit'ten 27 Eylül'de haber alamayan yakınları jandarmaya başvurdu.

        Koçyiğit'in bulunması için çalışma başlatan jandarma, Koçyiğit'in son olarak Çivril Devlet Hastanesi'nde görüldüğünü belirledi.

        AFAD ve jandarma ekipleri tarafından 10 gündür yürütülen ve vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucunda Himmet Koçyiğit'in cansız bedeni Gürpınar Mahallesi yakınlarında bulundu.

        Koçyiğit'in cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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