Ak Parti Buldan Olağan İlçe Kongresi yapıldı

İlçedeki bir düğün salonunda yapılan kongreye AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, İl Başkanı Yücel Güngör ve partililer katıldı.

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