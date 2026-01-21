Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Honaz'da inşaattan düşen işçi öldü

        Denizli'nin Honaz ilçesinde bir inşaatın 5. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 14:12 Güncelleme: 21.01.2026 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Honaz'da inşaattan düşen işçi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'nin Honaz ilçesinde bir inşaatın 5. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

        İnşaat işçisi Metin Koçyiğit (53), Kocabaş Mahallesi'ndeki inşaatın 5. katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Koçyiğit'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Koçyiğit'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        Denizlili sporcu Snow Bike Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu
        Denizlili sporcu Snow Bike Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu
        Çameli Belediyesi Yerel Destek Ekibine AFAD'dan çadır kurma eğitimi verildi
        Çameli Belediyesi Yerel Destek Ekibine AFAD'dan çadır kurma eğitimi verildi
        Denizli'de 5. kattan asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
        Denizli'de 5. kattan asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
        Anahtar Parti Denizli il binasına dev Türk bayrağı asıldı
        Anahtar Parti Denizli il binasına dev Türk bayrağı asıldı
        Isınmak isterken yaralanan işçi 7 gün sonra hayatını kaybetti
        Isınmak isterken yaralanan işçi 7 gün sonra hayatını kaybetti
        Buldan Esnaf Odasında bayrak değişimi
        Buldan Esnaf Odasında bayrak değişimi