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        Denizli'de köpeğin camideki ayakkabıyı kaçırması güvenlik kamerasında

        Denizli'nin Buldan ilçesinde, köpeğin camiden ayakkabı kaçırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 14:33 Güncelleme: 28.11.2024 - 14:33
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        Denizli'de köpeğin camideki ayakkabıyı kaçırması güvenlik kamerasında
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde, köpeğin camiden ayakkabı kaçırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kurtuluş Mahallesi'ndeki Şükür Camisi'ne gelen Osman Mert, ayakkabısını cami kapısında bırakarak içeri girdi.

        Namaz kıldıktan sonra çıkmak isteyen Mert, ayakkabısının tekinin olmadığını fark etti. Caminin güvenlik kamerasında yapılan incelemede, camiye giren bir köpeğin ayakkabıyı alarak uzaklaştığı belirlendi.

        Görüntülerde köpeğin cami kapısından girmesi, ayakkabıların konulduğu bölümde bir süre dolaşması, daha sonra kapı önündeki bir ayakkabının tekini alarak uzaklaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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