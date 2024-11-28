Denizli'de köpeğin camideki ayakkabıyı kaçırması güvenlik kamerasında

Görüntülerde köpeğin cami kapısından girmesi, ayakkabıların konulduğu bölümde bir süre dolaşması, daha sonra kapı önündeki bir ayakkabının tekini alarak uzaklaşması yer alıyor.

Namaz kıldıktan sonra çıkmak isteyen Mert, ayakkabısının tekinin olmadığını fark etti. Caminin güvenlik kamerasında yapılan incelemede, camiye giren bir köpeğin ayakkabıyı alarak uzaklaştığı belirlendi.

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