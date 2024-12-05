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        Buldan'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheliye adli işlem yapıldı

        Denizli'nin Buldan ilçesinde tarihi eserler ele geçirildi, bir şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 11:02 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:02
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        Buldan'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheliye adli işlem yapıldı
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde tarihi eserler ele geçirildi, bir şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda, aralarında Bizans ve Roma dönemlerine ait yüzük, bilezik, vazo, aslan başlı heykel sütunu, taş sütunun da bulunduğu çok sayıda tarihi eser ile av tüfeği ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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