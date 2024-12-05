Buldan'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheliye adli işlem yapıldı

Yapılan aramalarda, aralarında Bizans ve Roma dönemlerine ait yüzük, bilezik, vazo, aslan başlı heykel sütunu, taş sütunun da bulunduğu çok sayıda tarihi eser ile av tüfeği ele geçirildi.

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