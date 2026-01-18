Denizli'de uyuşturucu ele geçirilen otoobildeki şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Bekilli ilçesinde bir otomobilde gizlenmiş 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine belirlenen otomobili takibe aldı. Bekilli ilçesi yakınlarında durdurulan araçta, narkotik köpeğiyle yapılan aramada koltuk altına gizlenmiş iki parça halinde 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Araçtaki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

