        Denizli Haberleri

        Denizli'de uyuşturucu ele geçirilen otoobildeki şüpheli tutuklandı

        Denizli'nin Bekilli ilçesinde bir otomobilde gizlenmiş 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 17:15 Güncelleme: 18.01.2026 - 17:15
        Denizli'de uyuşturucu ele geçirilen otoobildeki şüpheli tutuklandı
        Denizli'nin Bekilli ilçesinde bir otomobilde gizlenmiş 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine belirlenen otomobili takibe aldı.

        Bekilli ilçesi yakınlarında durdurulan araçta, narkotik köpeğiyle yapılan aramada koltuk altına gizlenmiş iki parça halinde 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Araçtaki şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

