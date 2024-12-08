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        Denizli'de aracında çakar tertibatı bulunan sürücüye para cezası

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, aracında çakar tertibatı kullandığı belirlenen sürücüye 96 bin lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 02:11 Güncelleme: 08.12.2024 - 02:24
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        Denizli'de aracında çakar tertibatı bulunan sürücüye para cezası
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, aracında çakar tertibatı kullandığı belirlenen sürücüye 96 bin lira ceza kesildi.

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aktepe Mahallesi'nde denetim yaptığı sırada, çakar tertibatı kullandığı görülen aracı durdurmak istedi.

        Polis ekiplerinden bir süre kaçmaya çalışan hafif ticari araç, Denizli Gazeteciler Sitesi içinde durduruldu.

        Sürücüsü A.E.A'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Araçta mevzuata aykırı çakar lamba kullanmak" ve ilgili maddelerden 96 bin lira ceza uygulandı.

        Sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu, araç otoparka çekildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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