Pamukkale Üniversitesindeki laboratuvar deprem çalışmalarına katkı sağlıyor

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Şemseddin Terzioğlu Deprem Bilimi ve Mühendisliği Laboratuvarı'nda zemin sağlığı izleme yöntemleri, raporlama, endüstri yapılarında risk azaltma sistemlerini geliştirme gibi çeşitli konularda deprem çalışmaları yürütülüyor.

Bünyesindeki 2 sarsma makinesiyle deprem mühendisliği araştırmaları ve yapı güvenliği konularında ileri düzeyde araştırma imkanı sunan laboratuvardan, afet tehlikesi ve risklerle ilgili araştırma yapan başka üniversite ve kurumlar da faydalanabiliyor.

PAÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, AA muhabirine sarsma makinelerinde yapılan model deneyleriyle depremin nelere yol açabileceğini gösterebildiklerini söyledi. Laboratuvarda araştırmaların yanı sıra depremle ilgili eğitimler de düzenlediklerini aktaran Kumsar, depreme hazır olmanın önemini vurguladı.