Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Pamukkale Üniversitesindeki laboratuvar deprem çalışmalarına katkı sağlıyor

        Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Şemseddin Terzioğlu Deprem Bilimi ve Mühendisliği Laboratuvarı'nda zemin sağlığı izleme yöntemleri, raporlama, endüstri yapılarında risk azaltma sistemlerini geliştirme gibi çeşitli konularda deprem çalışmaları yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 13:34 Güncelleme: 28.12.2024 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pamukkale Üniversitesindeki laboratuvar deprem çalışmalarına katkı sağlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Şemseddin Terzioğlu Deprem Bilimi ve Mühendisliği Laboratuvarı'nda zemin sağlığı izleme yöntemleri, raporlama, endüstri yapılarında risk azaltma sistemlerini geliştirme gibi çeşitli konularda deprem çalışmaları yürütülüyor.

        Bünyesindeki 2 sarsma makinesiyle deprem mühendisliği araştırmaları ve yapı güvenliği konularında ileri düzeyde araştırma imkanı sunan laboratuvardan, afet tehlikesi ve risklerle ilgili araştırma yapan başka üniversite ve kurumlar da faydalanabiliyor.

        PAÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, AA muhabirine sarsma makinelerinde yapılan model deneyleriyle depremin nelere yol açabileceğini gösterebildiklerini söyledi.

        Laboratuvarda araştırmaların yanı sıra depremle ilgili eğitimler de düzenlediklerini aktaran Kumsar, depreme hazır olmanın önemini vurguladı.

        Kumsar, Denizli'yi etkileyecek en aktif fayların Pamukkale, Honaz, Eskihisar, Laodikya fayları olduğunu kaydederek, Babadağ fayının ise uzun süredir deprem üretmediğini, ancak bunun aktif olmayacağı anlamına gelmediğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        DEM Parti heyeti İmralı'da
        DEM Parti heyeti İmralı'da
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        "Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor"
        "Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor"
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
        Alın dolgusu kör etti
        Alın dolgusu kör etti
        Ziyech de ayrılık için para istiyor!
        Ziyech de ayrılık için para istiyor!
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        En iyi 5 boks filmi
        En iyi 5 boks filmi
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu

        Benzer Haberler

        Merkezefendi lider Fenerbahçe'ye konuk
        Merkezefendi lider Fenerbahçe'ye konuk
        AK Parti Denizli İl Kongresi 10 Ocak'ta yapılacak
        AK Parti Denizli İl Kongresi 10 Ocak'ta yapılacak
        Karla erken buluşan Denizli Kayak Merkezi, ziyaretçi sayısından umutlu
        Karla erken buluşan Denizli Kayak Merkezi, ziyaretçi sayısından umutlu
        Merkezefendi'de kaptan ameliyat edilecek
        Merkezefendi'de kaptan ameliyat edilecek
        Bağ evinde çıkan yangında öldü
        Bağ evinde çıkan yangında öldü
        Denizli'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Denizli'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı