Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'nin Çameli ilçesinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

        Denizli'nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 18:01 Güncelleme: 29.12.2024 - 18:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'nin Çameli ilçesinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verileceği bildirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartları ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

        Bu durumun, insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğine işaret edilen açıklamada, "Bu nedenle 30 Aralık Pazartesi günü tüm eğitim kademesinde öğrenim gören öğrencilerimiz için bütün okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, yarın engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İngiltere'den Esma Esad açıklaması
        İngiltere'den Esma Esad açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Yılbaşında hava nasıl olacak?
        Yılbaşında hava nasıl olacak?
        Trump'ın Başdanışmanından Elon Musk'a yönelik ağır suçlamalar!
        Trump'ın Başdanışmanından Elon Musk'a yönelik ağır suçlamalar!
        Gürcistan'da yeni cumhurbaşkanı protestoların gölgesinde yemin etti
        Gürcistan'da yeni cumhurbaşkanı protestoların gölgesinde yemin etti
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        En-Nesyri için geliyorlar!
        En-Nesyri için geliyorlar!
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        'Ufaklıktan haber var'
        'Ufaklıktan haber var'
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!

        Benzer Haberler

        Pamukkale 2024'e dolu veda edecek
        Pamukkale 2024'e dolu veda edecek
        Kale'de kar yağışı etkili oldu
        Kale'de kar yağışı etkili oldu
        Denizli'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı; karı- koca ile oğulları öldü, 3...
        Denizli'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı; karı- koca ile oğulları öldü, 3...
        Denizli'de trafik kazasında ölen anne, baba ve 9 yaşındaki çocukları son yo...
        Denizli'de trafik kazasında ölen anne, baba ve 9 yaşındaki çocukları son yo...
        GÜNCELLEME - Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kiş...
        GÜNCELLEME - Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kiş...
        Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı