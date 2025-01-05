Denizli'de sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen kişi öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen kişi, hayatını kaybetti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen kişi, hayatını kaybetti.
Topraklık Mahallesi 616 Sokak'taki apartmanda yaşayan Ersoy A'dan (53) yılbaşı gecesinden beri haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen görevliler, Ersoy A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Evde yapılan incelemede alkol yapımında kullanılan malzemeler tespit edildi.
Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen Ersoy A'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde toprağa verildi.
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