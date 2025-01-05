Denizli'de sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen kişi öldü

Topraklık Mahallesi 616 Sokak'taki apartmanda yaşayan Ersoy A'dan (53) yılbaşı gecesinden beri haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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