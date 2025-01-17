Pamukkale sömestirde "sağlıklı tatil" isteyenlerle dolacak

SEBAHATDİN ZEYREK - Travertenleri ve kaplıcalarıyla ünlü Pamukkale, yarıyıl tatilinde hem dinlenmek hem de şifalı sularda sağlık bulmak isteyenlerden talep gördü.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale ve çevresinde 20 civarında 5 yıldızlı konaklama tesisi bulunuyor. Bunların yaklaşık yarısını da termal tesisler oluşturuyor.

Her mevsim ziyaretçilerin uğrak yeri olan termal tesisler, bu yarıyıl tatilinde de ilgi gördü. Aileler tatilde çocuklarıyla birlikte vakit geçirip dinlenirken, termal suda da şifa bulmayı amaçlıyor.

- Yüzde 12'lik artış var

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, yarıyıl tatil için rezervasyonların birkaç hafta önce başladığını söyledi.

Bölgede 5 yıldızlı tesislerin yanı sıra apart oteller gibi çeşitli tesislerin de olduğunu anlatan Şen, her bütçeye uygun tatil seçenekleri sunulduğunu ifade etti.

Şen, Pamukkale'de termal tatili yapacakların başka imkanlara da sahip olacağının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Pamukkale bölgesindeki tesislerin doluluk oranı geçen yılki yarıyıl tatiline göre yüzde 12 artarak yüzde 100'e ulaştı. Denizli'ye yaklaşık 80 kilometre mesafede olan kayak merkezi de bu yıl erken kar yağmasından dolayı hizmete girmiş durumda. Orada vatandaşlarımız pistlerde rahatlıkla kayak yapabiliyor. Hierapolis, Tripolis, Laodikya gibi antik kentleri ziyaret edebilirler. Kent merkezimizde müzemiz var. Buldan bezi alışverişini yapıp oradaki konakları ziyaret ettikten sonra Denizli'nin meşhur tekstil ürünlerini satın alabilirler. Meşhur Denizli kebabımızı yiyebilirler."

Pamukkale'deki bir termal otelin genel müdürü Ramazan Borucu da amaçlarının tatili ve tedaviyi bir arada sunmak olduğunu söyledi.

Misafirlerinin önceliğinin termal sulardan faydalanmak ve güzel bir tatil geçirmek olduğunu anlatarak, "Antik dönemden beri insanlar buraya sağlık aramak için gelmiş. Her kış olduğu gibi bölgemiz yine yüzde 90 dolu vaziyette. Sömestir ile bunu yüzde 100'e çıkardık. Misafirlerimiz artık kış boyunca bölgemizi tercih etmektedir. Ayrıca Uzak Doğu ülkelerinden, Almanya, Fransa ve Avrupa ülkelerinden de ziyaretçi almaktayız." diye konuştu.