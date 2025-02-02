Merkezefendi'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlbade Mahallesi İzmir Bulvarı'nda Mehmet Elçi'ye ait tek katlı oto aksesuar dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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