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        Merkezefendi'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yangın çıkan iş yeri kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 11:18 Güncelleme: 02.02.2025 - 11:18
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        Merkezefendi'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yangın çıkan iş yeri kullanılamaz hale geldi.

        İlbade Mahallesi İzmir Bulvarı'nda Mehmet Elçi'ye ait tek katlı oto aksesuar dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İş yeri kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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