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        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu Kale'de ziyaretlerde bulundu

        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kale ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 14:48 Güncelleme: 01.02.2025 - 14:48
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        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu Kale'de ziyaretlerde bulundu
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        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kale ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Çavuşoğlu, ilçedeki programı kapsamında önce CHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti, İlçe Başkanı Süleyman İnce'yle görüştü.

        Daha sonra Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla ile pazar yerini ziyaret eden Çavuşoğlu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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