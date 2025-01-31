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        Denizli'de park halindeki tankere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Denizli'nin Güney ilçesinde park halindeki su tankerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 16:50 Güncelleme: 31.01.2025 - 16:50
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        Denizli'de park halindeki tankere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Denizli'nin Güney ilçesinde park halindeki su tankerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Uysal Batmaz (62) idaresindeki 64 ED 106 plakalı otomobil Yağcılar Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki su tankerine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Batmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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