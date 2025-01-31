Denizli'de park halindeki tankere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Denizli'nin Güney ilçesinde park halindeki su tankerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Denizli'nin Güney ilçesinde park halindeki su tankerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Uysal Batmaz (62) idaresindeki 64 ED 106 plakalı otomobil Yağcılar Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki su tankerine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Batmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
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