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        Eğlence merkezi çıkışında 1 kişiyi bıçaklayıp öldüren şüpheli tutuklandı

        DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, eğlence merkezinde başlayıp dışarı taşan kavgada, Tamer Cura'yı (28) kasığından bıçaklayıp öldüren Emrullah Karahan (21), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 16:08 Güncelleme: 31.01.2025 - 16:10
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        Eğlence merkezi çıkışında 1 kişiyi bıçaklayıp öldüren şüpheli tutuklandı
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        DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, eğlence merkezinde başlayıp dışarı taşan kavgada, Tamer Cura'yı (28) kasığından bıçaklayıp öldüren Emrullah Karahan (21), tutuklandı.

        Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence merkezine giden evli ve 1 çocuk babası Tamer Cura ile başka müşteri grubu arasında 'yan bakma' meselesinden çıkan tartışma, kavgaya döndü. Mekan çalışanları, tarafları dışarı çıkardı. Gazinonun çıkışında diğer müşteri grubundan Emrullah Karahan, Cura'yı kasığından bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tamer Cura, ambulansla önce Çivril Devlet Hastanesi'ne, ardından da Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Cura, hayatını kaybetti. Şüpheli Emrullah Karahan, jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karahan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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