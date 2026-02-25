Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Denizli'de haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, pazartesi gününden bu yana haber alınamayan çocuk için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 11:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, pazartesi gününden bu yana haber alınamayan çocuk için arama çalışması başlatıldı.


        Alınan bilgiye göre, Muratdede Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Akkaya polise başvurarak, pazartesi sabahı okula gitmek için evden ayrılan kızı Rabia Akkaya'dan (14) bir daha haber alamadıklarını, önce kendi imkanlarıyla aradıklarını ancak sonuç elde edemediklerini söyledi.


        Polis, ihbar üzerine arama başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu
        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi

        Benzer Haberler

        Tarım teşkilatı koyunu 9 doğuran besiciyi ziyaret etti
        Tarım teşkilatı koyunu 9 doğuran besiciyi ziyaret etti
        Çivril'de su kuyusuna düşen kişi kurtarıldı
        Çivril'de su kuyusuna düşen kişi kurtarıldı
        Ağaç dalı toplayan kadın 20 metrelik su kuyusuna düştü
        Ağaç dalı toplayan kadın 20 metrelik su kuyusuna düştü
        İş adamı Cinkaya'dan iddialarla ilişkin açıklama; "Türk yargısına güveniyor...
        İş adamı Cinkaya'dan iddialarla ilişkin açıklama; "Türk yargısına güveniyor...
        Honaz Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
        Honaz Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
        Denizli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Denizli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü