Denizli'de haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, pazartesi gününden bu yana haber alınamayan çocuk için arama çalışması başlatıldı.
Giriş: 25.02.2026 - 11:05 Güncelleme:
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, pazartesi gününden bu yana haber alınamayan çocuk için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Muratdede Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Akkaya polise başvurarak, pazartesi sabahı okula gitmek için evden ayrılan kızı Rabia Akkaya'dan (14) bir daha haber alamadıklarını, önce kendi imkanlarıyla aradıklarını ancak sonuç elde edemediklerini söyledi.
Polis, ihbar üzerine arama başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri