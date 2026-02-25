Canlı
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Çivril'de su kuyusuna düşen kişi kurtarıldı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde su kuyusuna düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Gürpınar Mahallesi'nde komşusunun bahçesindeki ağaç dallarını toplayan Hatice Karahan su kuyusuna düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler Karahan'ı kurtardı.

        Ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

