Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de Helenistik döneme ait paha biçilemeyen altın kral tacı ele geçirdi

        DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde tarihi eser kaçakçısını takibe alan jandarma ekipleri; yaptıkları operasyonda gözlük kutusu içine gizlenmiş şekilde Milattan Öncesi'ne ait olduğu değerlendirilen 70 gram ağırlığında altın taç ele geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 23:46 Güncelleme: 31.01.2025 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de Helenistik döneme ait paha biçilemeyen altın kral tacı ele geçirdi
        ABONE OL

        DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde tarihi eser kaçakçısını takibe alan jandarma ekipleri; yaptıkları operasyonda gözlük kutusu içine gizlenmiş şekilde Milattan Öncesi'ne ait olduğu değerlendirilen 70 gram ağırlığında altın taç ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi eserin paha biçilemez kral tacı olduğu belirtilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elinde bulunan tarihi eseri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri tarihi eseri satmak isteyen kişiyi belirleyerek takibe aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları operasyonda şüphelinin kullandığı otomobil durduruldu. Yapılan aramada otomobilin sürücüsüne ait gözlük kutusunu kontrol ettiklerinde içinde toplam 70 gram ağırlığında altın yapraktan oluşan taç ile 2 adet bronz sikke ve 1 adet gümüş yüzük ele geçirdi. Otomobilde bulunan S.Ç. ile C.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişiden S.Ç. tutuklanırken, C.K. ise serbest bırakıldı.

        PAHA BİÇİLEMEZ KRAL TACI OLDUĞU BELİRTİLDİ

        Operasyonda ele geçirilen ve Denizli Müze Müdürlüğü görevlilerince incelenen altın parçalarının Milattan Önce Helenistik Dönem 1'inci ve 3'üncü yüzyıllara ait kralların taktığı taç olarak değerlendirildiği ve paha biçilemez bir eser olduğu ifade edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teğmenler ihraç edildi
        Teğmenler ihraç edildi
        Fenerbahçe, Mimovic transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Mimovic transferini açıkladı!
        Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı
        Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı
        Beşiktaş'ta Onuachu zirvesi!
        Beşiktaş'ta Onuachu zirvesi!
        Rusya: ABD uzayı silahlandırmaya çalışıyor
        Rusya: ABD uzayı silahlandırmaya çalışıyor
        MSB: Eurofighter için fiyat teklifi bekleniyor
        MSB: Eurofighter için fiyat teklifi bekleniyor
        Kaza geliyorum demez!
        Kaza geliyorum demez!
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Yine sarı serum, yine ölüm
        Yine sarı serum, yine ölüm
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Yemedik, içmedik, gezdik

        Benzer Haberler

        Denizli'de park halindeki tankere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Denizli'de park halindeki tankere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Eğlence merkezi çıkışında 1 kişiyi bıçaklayıp öldüren şüpheli tutuklandı
        Eğlence merkezi çıkışında 1 kişiyi bıçaklayıp öldüren şüpheli tutuklandı
        Çuvalda cansız bedeni bulunan Serpil'i, kahve içmeye gittiği komşusu, bilez...
        Çuvalda cansız bedeni bulunan Serpil'i, kahve içmeye gittiği komşusu, bilez...
        Denizli'de cesedi çuvalda bulunan kadını, komşusunun bilezikleri için öldür...
        Denizli'de cesedi çuvalda bulunan kadını, komşusunun bilezikleri için öldür...
        Kale Kaymakamı Gürbüz muhtarlarla buluştu
        Kale Kaymakamı Gürbüz muhtarlarla buluştu
        Çuval içinde cesedi bulunan Serpil'in katil zanlısı olarak 3 şüpheliye göza...
        Çuval içinde cesedi bulunan Serpil'in katil zanlısı olarak 3 şüpheliye göza...