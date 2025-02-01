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        Merkezefendi'nin konuğu Karşıyaka

        BASKETBOL Süper Ligi'nde son sırada yer alan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın evinde mali sorunlarla boğuşan Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 11:26 Güncelleme: 01.02.2025 - 11:26
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        Merkezefendi'nin konuğu Karşıyaka
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde son sırada yer alan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın evinde mali sorunlarla boğuşan Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak 17'nci hafta mücadelesini Yener Yılmaz, Musa Kazım Çetin, Mesut Öztürk hakem üçlüsü yönetecek. Biletler kategorilerine göre 150, 175, 200, 250, 300, 1250 ve 1500 TL'den satışa sunuldu.

        Ligde son 7 maçını kaybeden Denizli temsilcisinin 2 galibiyeti bulunurken, tüm yabancı oyuncularını kaybeden ve 5 haftadır mağlup olan Karşıyaka'nın ise 8 galibiyeti bulunuyor. Karşıyaka kadrosu dağılmadan önce ilk yarıda Merkezefendi’yi evinde 105-88 yenmişti. Öte yandan Karşıyaka'da pivot Muhsin Yaşar'ın takımda kalacağı gelen haberler arasında.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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