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        Denizli'de Helenistik döneme ait altın taç ele geçirildi

        Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki tarihi eser operasyonunda, gözlük kutusu içine gizlenmiş, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 70 gram ağırlığında altın taç ve parçaları ile 2 bronz sikke ve 1 gümüş yüzük ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 11:19 Güncelleme: 01.02.2025 - 11:19
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        Denizli'de Helenistik döneme ait altın taç ele geçirildi
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        Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki tarihi eser operasyonunda, gözlük kutusu içine gizlenmiş, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 70 gram ağırlığında altın taç ve parçaları ile 2 bronz sikke ve 1 gümüş yüzük ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

        Şüphelinin kimliğini belirleyerek takibe alan jandarma, kullandığı otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada gözlük kutusu içine gizlenmiş, 70 gram ağırlığında altın yapraktan oluşan taç ve parçaları ile 2 bronz sikke ve 1 gümüş yüzük bulundu.

        Otomobildeki S.Ç. ile C.K. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. tutuklandı, C.K. ise serbest bırakıldı.

        Denizli Müze Müdürlüğü görevlilerince incelenen tacın, milattan önce 3. ve 1. yüzyıl arası Helenistik döneme ait olduğu, krallarca kullanıldığı ve paha biçilemez olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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