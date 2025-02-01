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        Haberler Gündem 3. Sayfa GÜNDEM | Daha 8 yaşındaydı... Anne ve babası yaralandı! Rüya ağlattı | Son dakika haberleri

        Daha 8 yaşındaydı... Anne ve babası yaralandı! Rüya ağlattı!

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, otomobilin bariyere çarptığı kazada 8 yaşındaki Rüya Eker hayatını kaybetti, 40 yaşındaki anne Şenay Eker ile 48 yaşındaki baba Fikri Eker yaralandı. Eker çiftinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 08:34 Güncelleme: 01.02.2025 - 08:34
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        Daha 8 yaşındaydı... Anne ve babası yaralandı! Rüya ağlattı!
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        Tekirdağ'da feci kaza, gece saatlerinde Ergene-Çerkezköy kara yolu üzerindeki Velimeşe Kavşağı'nda meydana geldi. Fikri Eker'in (48) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak yolun kenarına savruldu.

        ANNE, BABA VE ÇOCUK YARALANDI

        DHA'daki habere göre otomobildeki sürücü Fikri Eker, eşi Şenay (40) ile kızı Rüya Eker (8) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        KÜÇÜK RÜYA KURTARILAMADI

        Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Rüya Eker, kurtarılamadı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Şenay ve Fikri Eker çiftinin tedavisinin devam ettiği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Tekirdağ
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