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        Haberler Kültür-Sanat En iyi 5 Stanley Kubrick filmi

        En iyi 5 Stanley Kubrick filmi

        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 09:13 Güncelleme: 01.02.2025 - 09:13
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        En iyi 5 Stanley Kubrick filmi
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        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde Otomatik Portakal'dan Cinnet'e, Barry Lyndon'dan Dr. Garipaşk'a 'sinema tarihinin en iyi 5 Stanley Kubrick filmi'ni anlattı...

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