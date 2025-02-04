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        Denizli'de bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavga güvenlik kamerasında

        Denizli'nin Çivril ilçesinde, bir kişinin öldürüldüğü bıçaklı kavga güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 13:49 Güncelleme: 04.02.2025 - 13:49
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        Denizli'de bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavga güvenlik kamerasında
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde, bir kişinin öldürüldüğü bıçaklı kavga güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Akpınar Mahallesi'nde Tamer Cura'nın (26) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olayın güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı.

        Görüntülerde bir gazinonun dışına çıkan Cura ile cinayet zanlısı E.K'nin tartıştığı ve daha sonra zanlının Cura'yı iki kez bacağından bıçakladığı görülüyor.

        Çalışanların tarafları ayırmaya çalıştığı kaydedilen görüntülerde, Cura'nın yaralanmasına rağmen katil zanlısının peşinden gittiği anlar yer alıyor.

        Akpınar Mahallesi'ndeki bir gazinoda 30 Ocak'ta, E.K. ile Tamer Cura arasında kavga çıkmış, bıçakla yaralanan Cura kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan E.K. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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