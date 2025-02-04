Ege'deki sektör temsilcileri "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ni değerlendirdi

Denizli Ticaret Odası Başkanı İbrahim Tefenlili, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"nin hayvancılıkta yerli ve yeterli üretime ciddi katkı sunacağını bildirdi.

Tefenlili yaptığı açıklamada, tarımda üretimin artması ve kırsalda kalkınmanın sağlanması için açıklanan projeyi çok kıymetli bulduklarını belirtti.

Projenin hayvancılık yapan aile işletmelerine can suyu olacağını ifade eden Tefenlili, şöyle devam etti:

"Projenin ilimiz tarım ve hayvancılığına hayırlı olmasını diliyorum. Açıklanan projeden ilk kez hayvancılık yapacak gençlerin ve kadınların faydalanacak olması üretime katkı sağlayacaktır. Üreticilerimiz, Ziraat Bankasından 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli olarak sübvansiyonlu kredi kullanabilecek. Üreticilerimizin bir yıl boyunca aylık bir asgari ücret tutarı kadar yani toplamda 270 bin liralık bakım ve besleme gideri karşılanacak. Böylece hayvancılıkta yerli ve yeterli üretime ciddi katkı sunulacaktır."

Üreticilerin 1 yıl boyunca aylık 1 asgari ücret tutarı kadar toplamda 270 bin liralık bakım ve besleme giderini devlet tarafından karşılanacağını hatırlatan Tefenlili, projenin ilk olarak deprem bölgesindeki üreticilere öncelik verilmesinin orada hayatın normale dönmesi noktasında önemli bir adım olarak gördüklerini dile getirdi.​​​​​​​

- Aydın

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu ise bu projeyi çok önemsediklerini ve desteklediklerini söyledi.

Desteğin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulduğunu hatırlatan Kendirlioğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle gençleri kırsalda tutabilme ve onlara istihdam sağlanması adına gerçekten güzel bir proje. Bunlar bizi memnun etti. Çiftçilerimizi, gençlerimizi, işte bu işe heveslenen kadın çiftçilerimizi mutlu etti. İnşallah bu şekilde devam eder. Bu anlamda ülkemizin hayvan açığını bu şekilde ileriki yıllarda kapatma ile ilgili bir çalışmanın da başlangıcı olur. "