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        Yangın çıkan rezidansın yetkilisi: Tahliyeler, bina içindeki yangın merdiveninden yapıldı

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 7 katlı rezidansın bodrum katındaki çamaşırhanede çıkan, 2 kişinin dumandan etkilendiği, 11 kişinin de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı yangına ilişkin soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 17:56 Güncelleme: 03.02.2025 - 18:00
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        Yangın çıkan rezidansın yetkilisi: Tahliyeler, bina içindeki yangın merdiveninden yapıldı
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        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 7 katlı rezidansın bodrum katındaki çamaşırhanede çıkan, 2 kişinin dumandan etkilendiği, 11 kişinin de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı yangına ilişkin soruşturma sürüyor. Rezidans yetkilisi Soner Aşçıoğlu, "Binamızın arka bölümde içerde bir yangın merdiveni var. Yangın sırasında tahliyelerin çoğu buradan yapıldı" dedi.

        Pamukkale ilçesindeki Asmalıevler Mahallesi'ndeki 7 katlı rezidansta, dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı. Binanın bodrum katındaki çamaşırhanede elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında yoğun duman binayı sardı. Bazı kişiler kendi imkanlarıyla çıkarken, üst katlardaki dairelerde yaşayanlar ise mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri merdivenli araçlarla 11 kişiyi balkonlardan tahliye etti.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin yanı sıra personelin de müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amaçlı Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu kişilere ayakta müdahale edildi.

        'YANGIN MERDİVENİ, ALARM VE SENSÖRÜ VAR'

        Rezidans yetkilisi Soner Aşçıoğlu, yangın merdiveninin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, "Binamızın arka bölümde içerde bir yangın merdiveni var. Bu merdiven binanın yan kısmından doğrudan dışarıya ulaşıyor. Yangın sırasında tahliyelerin çoğu buradan yapıldı. Rezidansta tüm odalarda yangın sensörü de mevcut. Tüm katlarda da yangın alarmının yanı sıra yangın hortumu ve tüpler de bulunuyor" dedi. Aşçıoğlu, yangından sonra ortaya atılan, rezidansta yangın merdiveni bulunmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını da söyledi.

        Öte yandan, yangının ardından rezidansta sessizlik hakim. Elektriklerin kesik olduğu rezidansta, 65 daireden sadece 15'inin dolu olduğu, onların da yangın sonrası yakınlarının yanına gittiği bildirildi.

        Yangınla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

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