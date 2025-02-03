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        Denizli'de işletme belgesi olmayan pansiyonların mühürlenmesi sırasında arbede

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde, turizm işletme belgesi olmayan 68 pansiyon için Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatma kararı aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 17:59 Güncelleme: 03.02.2025 - 18:05
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        Denizli'de işletme belgesi olmayan pansiyonların mühürlenmesi sırasında arbede
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        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde, turizm işletme belgesi olmayan 68 pansiyon için Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatma kararı aldı. Bugün pansiyonları mühürlemeye giden zabıta ekiplerine, işletme sahipleri engel olmak istedi. Bunun üzerine güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ile pansiyon sahipleri arasında arbede yaşandı. Arbedenin ardından mühürleme işlemlerine devam edildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karahayıt Mahallesi'nde bulunan ve turizm işletme belgesi olmayan 68 pansiyon için kapatma kararı aldı. Kapatma kararı günler öncesinden pansiyon sahiplerine tebliğ edildi. Kararın ardından pansiyonları mühürlemek için Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri bugün mahalleye geldi. Mahalle meydanında toplanan pansiyon sahipleri ve yakınları kararı protesto etti. Jandarma ekipleri de bölgede herhangi bir olaya karşı önlem aldı. Bir pansiyonun mühürlendiğini öğrenen işletme sahipleri koşarak engel olmak istedi. Bu sırada pansiyonun sahibi Selçuk Tikveşli baygınlık geçirdi.

        Pansiyona gelen diğer işletme sahipleri de zabıta ekiplerine tepki gösterince, güvenlik önlemi alan jandarma ekipleriyle aralarında arbede yaşandı. Zabıta ekiplerine saldıran bazı işletme sahiplerini jandarma ekipleri engellemeye çalıştı. Bölgede jandarma komandolarla önlem alınırken, zabıta ekipleri diğer pansiyonları mühürlemeye devam etti.

        Termal Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Bekir Öztürk, işletme sahipleri adına yaptığı açıklamada, “2009 yılında Karahayıt termal turizm bölgesinde başlatılan Özel Çevre Koruma ile dönemin belediyesi arasında yapılan protokolle kentsel yenileme çalışması başlatılmış fakat bugüne kadar sonuç alınamamıştır. İşletmelerin olduğu bölgenin kalbi olan çarşı özel proje alanı ilan edilmiş, bölgedeki mevcut yapıların yenilenmesinin önü kapatılmıştır. Sonuç olarak bizler siyaseti bir kenara bırakarak, bunca mağduriyetin giderilmesi adına ivedilikle yeniden planlama ve dönüşüm için gerekli çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

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