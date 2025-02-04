Denizlispor'da kongre iptal

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 3,5 yıldır açılamayan transfer yasağı yüzünden altyapı oyuncularından oluşan kadrosuyla amatör kümeye düşme hattından kurtulamayan Denizlispor'da bu ay yapılması planlanan olağanüstü kongre iptal edildi. Denizlispor'da yönetim, daha önce 18 ve 25 Şubat tarihlerinde yapılması planlanan seçimli olağanüstü genel kurulun ertelendiğini açıkladı. Kararın oy birliğiyle alındığı ifade edilirken, gerekçe olarak mevcut koşullar gösterildi. Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu ve kulübün sabote edildiğini öne sürdü.

"Sahip çıkacak olan olsaydı şimdiye kadar gelirdi" diyen Ergil, "Bugün yanımızda olmayanın kongrede aday olma yüzü de olmamalıdır. Denizlispor'u düşünen varsa şimdi gelsin, bir şeyler yapsın. 'Başkan olacağım' desin, omuzlarımız üzerinde kongreye götürelim" dedi.

Aralık ayında düzenlenen olağanüstü kongrede aday bulamayan yeşil-siyahlılarda 10 Ocak'taki kongrede başkanlığa seçilen Mehmet Uğur Tatar'ın sadece 9 gün sonra istifa etmesiyle görevi yönetim içinden Erhan Ergil devralmıştı. Süper Lig'den 2021 yılında başlayan düşüş sürecinde ilk kez amatör kümenin eşiğine gelen Denizlispor'a destek bulmak için valilik onaylı yardım kampanyası başlatılmıştı.