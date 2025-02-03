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        Denizli'de otomobilin çarptığı yaya öldü

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin çarptığı 73 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 13:53 Güncelleme: 03.02.2025 - 13:53
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        Denizli'de otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin çarptığı 73 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Bekir A. idaresindeki 20 KZ 505 plakalı otomobil, Acıpayam-Antalya kara yolunda yolun karşısına geçen Hasan Koç'a (73) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Otomobilin sürücüsü karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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