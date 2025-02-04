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        Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 94. yıl dönümü kutlandı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 94. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 14:43 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:43
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        Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 94. yıl dönümü kutlandı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 94. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Çınar Meydanı'nda düzenlenen programda, Atatürk Anıtı'na çelen sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Vali Ömer Faruk Coşkun, törende, Atatürk'ün, "Büyük Ege Gezisi" kapsamında kente geldiğini söyledi.

        Atatürk'ün, İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet'in kurulmasının ardından yurt gezilerine çıktığını ifade eden Coşkun, "Bu anlamlı gezilerden biri olan Denizli ziyareti de ilimiz adına bir kıvanç vesilesi olmuştur. 94 yıl önce bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişini öğrenen halk, caddeleri doldurarak büyük bir coşkuyla karşılamış ve yoğun sevgi gösterilerinde bulunmuştur." dedi.

        Konuşmaların ardından halk oyunu gösterisi sunuldu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

        Öte yandan Tren garı önünde başlayan Atatürk Yol Koşusu,15 Temmuz Delikliçınar Şehitleri Meydanı'nda son buldu.

        Törene, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Ulaştırma Albay Mehmet Cüneyt Balaban, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. ​​​​​​​

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