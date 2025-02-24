Denizli'de tarım alanları zirai dondan etkilendi

Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, AA muhabirine, yüksek rakımlı ilçelerde gece hava sıcaklığının bu dönemde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü söyledi.

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